سيالة يجتمع وزير خارجية بنغلاديش في داكا .

داكا 5 مايو 2018 (وال) - اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة على هامش مشاركته في اعمال الدورة 45 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الاسلامي في داكا مع وزير خارجية بنغلاديش الشعبية .

وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية حيث تم التاكيد على اهمية تطويرها وتعزيزها بما يخدم مصالح الطرفين .

وكان سيالة قد وصل في وقت مبكر من صباح اليوم السبت الى جمهورية بنغلاديش الشعبية للمشاركة في اعمال الدورة 45 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الاسلامي التي تعقد يومي 5و6 ماية في داكا تحت شعار (القيم الاسلامية من اجل السلام المستدام والتضامن والتنمية )

(وال)