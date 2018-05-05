البرلمان العربي يعلن دعمه للعملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة.







طرابلس 5 مايو 2018 (وال) - بحث رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم

السلمي، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة آخر

التطورات السياسية ومستجدات الأوضاع في ليبيا.

وقال رئيس البرلمان العربي في بيان، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع

المبعوث الأممي غسان سلامة وأكد له دعمه الكامل للعملية السياسية والحوار

بين الأطراف الليبية برعاية الامم المتحدة .

وأضاف السلمي أنه أطلع المبعوث الأممي على الجهود التي يبذلها

البرلمان العربي لدعم العملية السياسية للوصول لحل سياسي يحفظ وحدة

وسيادة ليبيا.

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