إجماع إسلامي في افتتاح وزاري دكّا على إيلاء الأولوية لفلسطين والروهينغيا .





دكا 5 مايو 2018 (وال)-أجمع المتحدثون في الدورة الخامسة والأربعين لمجلس

وزراء الخارجية بدول منظمة التعاون الإسلامي اليوم في دكا على التحديات

نفسها التي تواجه العالم الإسلامي وشملت بشكل بارز القضية الفلسطينية

ومعاناة أقلية الروهينغيا المسلمة فيما طالب بعضهم بضرورة إنهاء الأزمات

السياسية في ليبيا واليمن وسوريا وإفريقيا الوسطى ووضع آليات لذلك تكفل

عدم تكرارها.

وكانت رئيسة الوزراء في جمهورية بنغلاديش " شيخة حسينة" قد افتتحت اليوم

في دكا المؤتمر تحت عنوان "القيم الإسلامية للسلام الدائم والتضامن

والتنمية".

وتحدث في الجلسة كل من الشيخة حسنة والأمين العام لمنظمة التعاون

الإسلامي ووزير خارجية جمهورية كوت ديفوارمارسيل أمون تانو ووزير

الخارجية في جمهورية بنغلاديش أبو الحسن محمود علي ووزير الخارجية

السعودي عادل الجبير ونائب وزير الخارجية التركي باكير بوزداك ووزير

خارجية السنغال صديقي كابا ووزير الخارجية الإندونيسي عبد الرحمن محمود

فقير ووزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند التي اكدت موقف بلادها

الحاسم تجاه ما اعتبرته تطهيرا عرقيا يمارس ضد الأقلية ويجب أن يسجل

للتاريخ.