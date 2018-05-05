وزيرة السياحة والصناعات التقليدية بتونس : أكثر من 20 الف سائح يقيمون حاليا في فنادق جربة وجرجيس .





جربة 05 مايو 2018 ( وال ) - قالت وزيرة السياحة والصناعات

التقليدية بتونس أنه من المنتظر أن يفوق عدد السواح الذين سيزورون تونس

هذا العام ، ثمانية ملايين سائح، مشددة على أن "2018 ستكون سنة انطلاق

وتطور السياحة في تونس".

وأضافت الوزيرة في ندوة صحافية عقدتها بجزيرة جربة وحضرها عدد كبير من

الصحافيين الاجانب في إطار السعي للترويج لصورة تونس لدى العالم أن أكثر

من 20 الف سائح يتواجدون حاليا في جزيرة جربة ومدينة جرجيس .. مؤكدة أن

هذا يقدم مؤشرا هاما على نجاح الموسم السياحي الحالي .. مشيرة إلى انه تم

تسجيل تطور في عدد الوافدين من الأسواق التقليدية، كالسوق الفرنسية التي

تطورت بنسبة 46 في المائة ، وكذلك السوق الألمانية والبريطانية، إلى جانب

تطور السوق الروسية.

كما أشارت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية بتونس إلى تطور مداخيل

القطاع السياحي، بالنسبة إلى الفترة ذاتها، بأكثر من 23 بالمائة.



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