ملتقى للرواية العربية في تونس .







تونس 05 مايو 2018 ( وال ) - نظم بيت الرواية بمدينة الثقافة

التونسية ، الدورة الأولى لملتقى الرواية العربية أيام 3-5 مايو الجاري .

ويتضمن برنامج الفعاليات جلسات تناقش موضوعات منها: قيمة الرواية وقدرتها

على التغيير، والرواية العربية في مواجهة التحولات والأزمات السياسية،

ومستقبل الرواية.

وتشهد الدورة التي تقام تحت شعار /القدرة على التغيير/ وفقاً لما أورتد

وكالة الأنباء العمانية ، مشاركة عربية واسعة، ومن أبرز المدعوين إليها

الليبي " إبراهيم الكوني " والجزائري " واسيني الأعرج ".

ومن المشاركين في الجلسات: هدى بركات (لبنان)، عبدالعزيز بركة ساكن

(السودان)، إبراهيم عبدالمجيد (مصر)، أنعام كجه جي (العراق)، أمين الزاوي

(الجزائر)، محمود عبد الغني (المغرب، حبيب السائح (الجزائر)، علي المقري

(اليمن)، سعود السنعوسي (الكويت)، ومحمود طرشونة وخيرية بوبطان والحبيب

السالمي ومسعودة أبوبكر ومحمد علي اليوسفي وحسن بن عثمان وحسونة المصباحي

(تونس) .

( وال )