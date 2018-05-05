تواصل الحملة التوعوية "سليم" لمخاطر التدخين بمدارس بلدية الرجبان .







الرجبان 05 مايو 2018 ( وال ) - تتواصل بنجاح فعاليات الحملة

التوعوية من مخاطر التدخين والتي تنظم تحت شعار (سليم) .

وقام المشاركون في هذه الحملة التي يشرف عليها الاتحاد الليبي لمكافحة

السرطان بالتعاون مع مكتب الثقافة الرجبان بتوزيع المطويات والمنشورات

المعنية بتوضيح وإظهار مخاطر التدخين الاجتماعية والاقتصادية وتأثيرها

على صحة الفرد ، وذلك من خلال فريق العمل ، الذي يقوم بجولة بمدراس

البلدية للتحذير من مخاطر التدخين ، والتدخين السلبي.

وقد شملت الحملة ، زيارة مدارس شهداء الوخيم ومحمد فكيني والرجبان

للتعليم الأساسي، لتوعيتهم بمخاطر وأضرار التدخين الذي يسببه للمجتمع

والفرد، وكيفية الوقاية منه، وتأثيره على صحتنا.



( وال )