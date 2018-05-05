سيالة يدعو المجتمع الدولي إلى دعم طلب ليبيا من مجلس الامن باستثناء بعض انواع الاسلحة والمعدات اللازمة لمكافحة الارهاب .







دوشنبيه 05 مايو 2018 ( وال ) - دعا وزير الخارجية بحكومة الوفاق

الوطني" محمد سيالة " المجتمع الدولي إلى دعم طلب ليبيا من مجلس الامن

باستثناء بعض انواع الاسلحة والمعدات اللازمة لمكافحة الارهاب وتجهيز

الحرس الرئاسي وخفر السواحل من قرار حظر تصدير السلاح المفروض على ليبيا

.

وقال " سيالة " في الكلمة التي القاها امام المؤتمر الدولي لمكافحة

الارهاب المنعقد بالعاصمة الطاجيكية " دوشنبيه " إن حظر تصدير السلاح إلى

ليبيا بحجة التخوف من اذكاء الفتنة واستعمال السلاح في اشعال الحرب

الاهلية اثر كثيرا على قدرتنا على مقاومة العمليات الارهابية ، ولذلك

فاننا نأمل دعمنا في مطلبنا من مجلس الامن لاستثناء بعض انواع الاسلحة

والمعدات اللازمة للحرس الرئاسي وخفر السواحل لمكافحة الارهاب .

واشاروزير الخارجية إلى ان آخر العمليات الارهابية التي استهدفت ليبيا هي

الهجوم الجبان على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والتي قطفت

أرواح 16 شابا من خيرة شبابنا اضافة إلى عدد من الجرحى .

وكان " سيالة " قد وصل إلى العاصمة دوشنبيه الجمعة للمشاركة في أعمال

المؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب الذي ينعقد في طاجيكستان بالتعاون مع

الامم المتحدة ومنظمة الامن والتعاون في اوروبا والاتحاد الاوروبي

بمشاركة 17 دولة .

ويهدف المؤتمرإلى التصدى للتحديات الامنية التي تواجه بلدان العالم

والعمل على توحيد الجهود لمواجهة الارهاب والتطرف والعنف باعتبارهما

المغذي الرئيسي لعدم الاستقرار في مناطق مختلفة من العالم .

ويناقش المؤتمر اهمية تعزيز آليات التعاون ضد الارهاب الالكتروني وتطوير

المبادئ التوجيهية لمكافحة التطرف العنيف في الفضاء الالكتروني .

(وال)