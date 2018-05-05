الاحتفال بافتتاح مسجد تالبيغة العتيق بمحلة الفتح بسوق الجمعه .





طرابلس 5 مايو 2018 (وال)- احتفل بمحلة الفتح بسوق الجمعه بالعاصمة

طرابلس أمس الجمعة بافتتاح مسجد تالبيغة العتيق بحضور حشد كبير من

المواطنين والضيوف الذين ادوا فيه صلاة الجمعة وذلك تيمنا بقدوم شهر

رمضان المبارك .

وذكر احد القائمين على تشييد المسجد انه يسع لحوالي 1300 مصلي ومقام

على مساحة مسقوفة مكونة من دورين مساحة كل دور تقدر بنحو 500 متر مربع.

وحضر الاحتفالية التي اقيمت بهذه المناسبة المباركة المكلف بمهام

عميد بلدية سوق الجمعه ومختار محلة الفتح وعدد من الأئمة ، والخطباء ،

والوعاظ من المنطقة والمناطق المجاورة وحشد من الضيوف والأهالي .

وبهذه المناسبة أدى المصلون صلاة الجمعة بالمسجد الجديد .

يشار إلى أن مسجد تالبيغة العتيق أسس منذ قرابة 300 سنة حيث مر

بعدة مراحل تجديد خلال السنين الماضية واعيد بنائه في المرة الاولى عام

1968 ميلادية وافتتح عام 1970 ، كما شهد المسجد أعمال توسعة وتجديد في

عام 1987 إلى أن قرر الاهالي هدم المسجد وبنائه من جديد في عام 2013 وذلك

بتعهد عدد من الخيرين من أهل منطقة تالبيغة بإعادة بناء المسجد على

نفقتهم الخاصة إلى أن تم بحمد الله وتوفقيه أمس الجمعه 18 شعبان 1439

هجرية الموافق 4 مايو2018 ميلادية افتتاح المسجد من جديد .



( و ا ل )