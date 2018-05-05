السفير الليبي بالقاهرة يبحث أوضاع منفذ أمساعد البري والأجراءات المتعلقة "بدخول المواطنين الليبيين إلى الأراضي المصرية .







القاهرة 05 مايو 2018 ( وال ) - شكلت أوضاع العمل بمنفذ أمساعد البرى

والأجراءات المتعلقة "بدخول المواطنين الليبيين إلى الأراضي المصرية

وتسهيل إجراءاتهم من قبل السلطات المصرية، والمسألة المعرقلة لدخول

"المركبات الخاصة الليبية" إلى الأراضي المصرية ، وتذليل الصعاب لرجوع

حركتها من جديد محور عمل اللقاء الذي عقده السفير الليبي لدى القاهرة

الدكتور" محمد عبدالعزيز" ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة

الداخلية ومدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب الجمركي ومساعد رئيس

مصلحة الجوازات وشؤون الأجانب بالمنطقة الشرقية ومدير الإدارة العامة

للسلع الأمنية .

واختتم اللقاء الذي عقد بمقر السفارة الليبية بالقاهرة بالاتفاق على عرض

كل ما تم الاتفاق عليه على السلطات المصرية من خلال السفير الليبي

بجمهورية مصر العربية حتى يتسنى تقديم كل التسهيلات إلى المواطنين

القاصدين الأراضي المصرية .



( وال )