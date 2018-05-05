نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .







طرابلس 05 مايو 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة

على ساحل ليبيا اليوم السبت ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات

بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



* الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة :

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة ، والريح شرقى الى

شلوق سرعتها مابين (05-20)عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين

)0.50-1.00) متر ، والبحر خفيف الموج ، ودرجة حرارة سطح البحر مابين (16

- 19) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة وتكون متوسطة فى المساء على بعض

المناطق .



* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى :

السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على الجبل الاخضر ، والريح

شرش بوجه عام سرعتها مابين (05-20)عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين

)0.50-1.50) متر ، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ، ودرجة حرارة

سطح البحر مابين (16 - 18) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة الى متوسطة مساء

اليوم على الخليج وبنغازى . (وال)