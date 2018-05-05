نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .السبت ، 05-05-2018 - 11:51:00




طرابلس 05 مايو 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة
على ساحل ليبيا اليوم السبت ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات
بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .

* الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة :
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة ، والريح شرقى الى
شلوق سرعتها مابين (05-20)عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين
)0.50-1.00) متر ، والبحر خفيف الموج ، ودرجة حرارة سطح البحر مابين (16
- 19) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة وتكون متوسطة فى المساء على بعض
المناطق .

* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى :
السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على الجبل الاخضر ، والريح
شرش بوجه عام سرعتها مابين (05-20)عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين
)0.50-1.50) متر ، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ، ودرجة حرارة
سطح البحر مابين (16 - 18) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة الى متوسطة مساء
اليوم على الخليج وبنغازى . (وال)

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