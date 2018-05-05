الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.السبت ، 05-05-2018 - 11:46:00




طرابلس 05 مايو 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على
ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم السبت ، وفقاً
للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .

** ملخص عام : طقس مستقر نسبياً على أغلب مناطق الشمال ، بينما تبقي
درجات الحرارة مرتفعة مناطق الجنوب .

* رأس أجدير حتى بن جواد - سهل الجفارة - جبل نفوسة :
السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شمالية شرقية إلى
جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجــات الحــرارة القصوى
تتراوح مــابين (26-30) درجة مئوية وتسجل ارتفاع بسيط على بعض المناطق
خلال اليومين القادمين .
* بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده :
السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على مناطق الخليج وسهل
بنغازي مع احتمال بسيط لسقوط امطار خفيفة ومتفرقة ، والرياح شمالية إلى
شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا ، ودرجـات الحـرارة
القصوى تتراوح مابين (22-25) درجة مئوية على مرتفعات الجبل الاخضر واقصى
الساحل الشرقي ومابين (27-32) درجة على باقي المناطق.

* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة :
السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شمالية شرقية الى
شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح
مابين (33 - 37) درجة مئوية ولاتتجاوز (32) درجة على غدامس والحمادة .

* الكفرة - تازربو - السرير:
السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شمالية شرقية معتدلة
السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 38 - 42 ) درجة مئوية
وتسجل انخفاض بسيط من مساء يوم الغد .
( وال )

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