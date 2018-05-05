الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.







طرابلس 05 مايو 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على

ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم السبت ، وفقاً

للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



** ملخص عام : طقس مستقر نسبياً على أغلب مناطق الشمال ، بينما تبقي

درجات الحرارة مرتفعة مناطق الجنوب .



* رأس أجدير حتى بن جواد - سهل الجفارة - جبل نفوسة :

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شمالية شرقية إلى

جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجــات الحــرارة القصوى

تتراوح مــابين (26-30) درجة مئوية وتسجل ارتفاع بسيط على بعض المناطق

خلال اليومين القادمين .

* بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده :

السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على مناطق الخليج وسهل

بنغازي مع احتمال بسيط لسقوط امطار خفيفة ومتفرقة ، والرياح شمالية إلى

شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا ، ودرجـات الحـرارة

القصوى تتراوح مابين (22-25) درجة مئوية على مرتفعات الجبل الاخضر واقصى

الساحل الشرقي ومابين (27-32) درجة على باقي المناطق.



* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة :

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شمالية شرقية الى

شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح

مابين (33 - 37) درجة مئوية ولاتتجاوز (32) درجة على غدامس والحمادة .



* الكفرة - تازربو - السرير:

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شمالية شرقية معتدلة

السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 38 - 42 ) درجة مئوية

وتسجل انخفاض بسيط من مساء يوم الغد .

( وال )