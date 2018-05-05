استمرار الحملة التطوعية لتسوية وصيانة الطرقات العامة داخل مدينة غريان .







غريان 05 مايو 2018( وال ) - تتواصل هذه الأيام الحملة التطوعية لتسوية

وصيانة الطرقات العامة داخل مدينة غريان ، والتي ينفذها " الفريق التطوعي

للشباب النشط " من أبناء المدينة بالتعاون مع فريق الطوارئ بشركة الخدمات

العامة ، وشركة "دُلة البركة" للمقاولات العامة .

وقال الناشط المدني أحد المشاركين في الحملة "إسماعيل مريقات" إن هذه

الحملة تستهدف تسوية وصيانة الطرقات بالشوارع الرئيسية والفرعية داخل

نطاق المدينة.

وأوضح "مريقات" لمراسل وكالة الأنباء الليبية بغريان " وال ) بأنه قد تم

توفير (12) طن من الإسفلت البارد عن طريق التبرعات من المواطنين ، وتسوية

الحفر على الطرقات العامة بشارع الثورة ، ومدخل أبورشادة ، وشارع الحرية

المعروف ( بالزوز ونص ) ، داعيا الشباب إلى الانخراط في هذه الحملة

التطوعية ، ودعمها من الأهالي لتشمل شوارع المدينة كافة لنساهم جميعناً

في تجميل مدينتنا والمحافظة عليها وإظهارها بالمظهر الحضارى .

(وال - غريان)