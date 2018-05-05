استمرار الحملة التطوعية لتسوية وصيانة الطرقات العامة داخل مدينة غريان .السبت ، 05-05-2018 - 11:42:00




غريان 05 مايو 2018( وال ) - تتواصل هذه الأيام الحملة التطوعية لتسوية
وصيانة الطرقات العامة داخل مدينة غريان ، والتي ينفذها " الفريق التطوعي
للشباب النشط " من أبناء المدينة بالتعاون مع فريق الطوارئ بشركة الخدمات
العامة ، وشركة "دُلة البركة" للمقاولات العامة .
وقال الناشط المدني أحد المشاركين في الحملة "إسماعيل مريقات" إن هذه
الحملة تستهدف تسوية وصيانة الطرقات بالشوارع الرئيسية والفرعية داخل
نطاق المدينة.
وأوضح "مريقات" لمراسل وكالة الأنباء الليبية بغريان " وال ) بأنه قد تم
توفير (12) طن من الإسفلت البارد عن طريق التبرعات من المواطنين ، وتسوية
الحفر على الطرقات العامة بشارع الثورة ، ومدخل أبورشادة ، وشارع الحرية
المعروف ( بالزوز ونص ) ، داعيا الشباب إلى الانخراط في هذه الحملة
التطوعية ، ودعمها من الأهالي لتشمل شوارع المدينة كافة لنساهم جميعناً
في تجميل مدينتنا والمحافظة عليها وإظهارها بالمظهر الحضارى .
(وال - غريان)

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