الهيأة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية تعلن عن تأجيل قرعة الحج لهذا العام إلى وقت آخر.







طرابلس 05 مايو 2018 ( وال ) - قررت الهيأة العامة للأوقاف والشؤون

الإسلامية تأجيل قرعة الحج لهذا العام إلى وقت آخر ، وذلك حتى عودة لجنة

التعاقدات

من الأراضى المقدسة إلى أرض الوطن .

وأرجع مكتب الاعلام بالهيأة العامة للاوقاف والشؤون الاسلامية أسباب ذلك

إلى أمور خارج عن إدارة الهيأة ، من بينها تأخير في إصدار التأشيرات

لأعضاء اللجنة عن الموعد المحدد ، ووجود أعضاء لجنة التعاقد - بالهيأة

بالأراضي المقدسة ، وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد بالمملكة العربية

السعودية وإعداد الأمور الفنية والإدارية المتعلقة بموسم الحج لهذا العام

.

وطمأن مكتب الاعلام السادة المواطنين ، ان قرعة الحج ستجرى في الأيام

القليلة القادمة ، وان موسم الحج لهذا العام سيكون موسم منظم ومتميز ،

معرباً عن الأسف لحدوث هذا التأخير لدواعي فنية بحثة . ( وال )