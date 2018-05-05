الهيأة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية تعلن عن تأجيل قرعة الحج لهذا العام إلى وقت آخر.السبت ، 05-05-2018 - 11:38:00




طرابلس 05 مايو 2018 ( وال ) - قررت الهيأة العامة للأوقاف والشؤون
الإسلامية تأجيل قرعة الحج لهذا العام إلى وقت آخر ، وذلك حتى عودة لجنة
التعاقدات
من الأراضى المقدسة إلى أرض الوطن .
وأرجع مكتب الاعلام بالهيأة العامة للاوقاف والشؤون الاسلامية أسباب ذلك
إلى أمور خارج عن إدارة الهيأة ، من بينها تأخير في إصدار التأشيرات
لأعضاء اللجنة عن الموعد المحدد ، ووجود أعضاء لجنة التعاقد - بالهيأة
بالأراضي المقدسة ، وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد بالمملكة العربية
السعودية وإعداد الأمور الفنية والإدارية المتعلقة بموسم الحج لهذا العام
.
وطمأن مكتب الاعلام السادة المواطنين ، ان قرعة الحج ستجرى في الأيام
القليلة القادمة ، وان موسم الحج لهذا العام سيكون موسم منظم ومتميز ،
معرباً عن الأسف لحدوث هذا التأخير لدواعي فنية بحثة . ( وال )

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