الاشادة بجهود ونتائج المصالحة بين القبائل الليبية .









ترهونه 05 مايو 2018 ( وال ) - نوه رئيس المجلس الاجتماعي

لقبائل ورفلة " محمد شفتر" بنتائج المصالحات واللقاءات التي تحققت بفضل

الجهود الخيرة والحريصة من أبناء الوطن على مصلحة الوطن ، وأثمرت عن

انهاء القطيعة والخلاف بين قبلتين من بنى وليد .

وقال " شفتر " في كلمة له خلال حفل المصالحة الذي حضره رئيس

وأعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل ورفله وترهونه وعدد غفير من الشيوخ

والأعيان والأكاديميين بالمدينتين إن هذه المصالحة يحتاجها الوطن قبل

المواطن اليوم ، ونحن نسعى ان تكون هذه اللقاءات والمصالحات التي تجمع

الليبين جميعا بداية حقيقية للم الشمل وتوحيد الصف والتقارب بين ابناء

الوطن الواحد من اجل الحفاظ على النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية .

وأضاف " شفتر " ان قبائل ورفله وقبائل ترهونه امتدادها التاريخي

والاجتماعي لا يخفى على احد ويشرفنا ان نلتقي اليوم للم شمل عائلتين

فرقتهم الفتن والضغائن .

من جانبه قال " صالح الفاندي " رئيس مجلس أعيان ترهونة إن هذه

الاجتماعات واللقاءات نسعى من خلالها للم شمل ليبيا في ظل هذه المحن التي

تمر بها البلاد .. مؤكدا استعداد أهالى ترهونه للعمل من اجل حل الخلافات

العالقه بين القبائل والمدن الليبية ، وان هذا اللقاء سيسجل في التاريخ

وسيذكره ابناؤنا .

هذا وكانت مدينة ترهونه احتضنت الجمعة لقاء جمع قبيلتين من بني وليد

ورثت إرثا لمدة 100 عام مضى هما قبيلتا " القطانشة والسبائع " القاطنتان

بوادى زمزم وابونجيم ببني وليد ، وقد سعى أعيان ومشائخ ترهونه إلى تحقيق

هذا الصلح بين هاتين القبيلتين ضمن جهودهم للصلح والإصلاح بين القبائل

الليبية.

كما كانت هذه المناسبة فرصة هامة لأعيان ومشائخ قبائل بني وليد وترهونه

لإستعراض ومناقشة عدة مواضيع عالقة بين المدينتين وتطييب القلوب والسعي

للم شمل الوطن وانهاء العبث وشرخ النسيج الاجتماعي بين قبائل ترهونه وبني

وليد .

( وال )