وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الوطني يلتقى نظيره الطاجيكي .







دوشنبيه 05 مايو 2018 ( وال ) - إلتقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق

الوطني " محمد طاهر سياله " نظيره الطاجيكي " سراج الدين أصلوف " ، وذلك

على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب

ومنع التطرف الذي تستضيفه العاصمة الطاجيكية دوشنبيه.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن الاجتماع تناول القضايا ذات

الاهتمام المشترك كما جرى استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في

مختلف المجالات وتعزيز أطر التنسيق الدبلوماسي.

وأكد الجنبان على ضرورة التشاور المستمر حيال الأزمات والقضايا الإقليمية

والدولية ، بالإضافة إلى مناقشة التعاون الثنائي بين البلدين بما يخدم

المصالح المشتركة بين الشعبين الليبي والطاجيكي.

وأطلع " سيالة " على الإستراتيجية الوطنية لجمهورية طاجيكستان لمكافحة

الإرهاب حيث قدم الوزير " سراج الدين أصلوف " شرحا وافيا عن آليات ورؤية

وبنود الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب بطاجيكستان.

وأعرب الوزيران عن استعدادهم للتعاون المشترك في العديد من المجالات

والتعاون بالأخص في مجال مكافحة الإرهاب بأشكاله المتنوعة.



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