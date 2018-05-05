الأكاديمية السويدية تعلن عدم تقديم جائزة نوبل للأدب هذا العام.





ستوكهولم 5 مايو 2018 (وال) - أعلنت الأكاديمية السويدية اليوم أنه لن

يتم تقديم جائزة نوبل للأدب هذا العام.

وذكرت الأكاديمية في بيان لها بهذا الخصوص أنه "سوف يتم اعلان اسم الفائز

بجائزة نوبل للأدب لعام 2018 بالتوازي مع اعلان اسم الفائز بالجائزة في

2019".

من جهتها أعلنت مؤسسة نوبل عن تأييدها لقرار الأكاديمية السويدية بشأن

تأجيل إعلان اسم الفائز بجائزة نوبل للأدب لهذا العام.

وذكرت المؤسسة أن هذا القرار "سوف يساعد في الحفاظ على سمعة جائزة نوبل

على المدى الطويل".

وتتولى المؤسسة إدارة الأصول التي تركها رجل الصناعة السويدي ألفريد

نوبل، الذي أطلق جائزة نوبل في مجالات عدة كالأدب والعلوم والسلام.

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