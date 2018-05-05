لإيسيسكو تشارك في الأيام الثقافية والعلمية لاتحاد الطلاب الأفارقة في المغرب .





الرباط 5 مايو 2018 (وال)- تشارك المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم

والثقافة "إيسيسكو" في الأيام الثقافية والعلمية الثالثة عشرة التي

يعقدها اتحاد الطلاب الأفارقة في المغرب بمدينة المحمدية يومي 5 و6 مايو

2018.

وتهدف هذه التظاهرة الى تعزيز علاقات التعاون والتفاهم بين الطلاب ويتضمن

برنامجها تقديم محاضرة حول تاريخ التنوع الثقافي في المملكة المغربية

وتنظيم أنشطة متنوعة تعرف بالفنون التقليدية والتراث المغربي الأصيل .

ويمثل الإيسيسكو في هذه المناسبة الدكتور "إسماعيل تراوري" اختصاصي برامج

بمديرية الثقافة .