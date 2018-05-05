اليونسكو" توصي بإدراج 4 معابد بوذية لقائمة التراث العالمي .





سيئول 5 مايو 2018 (وال)- أوصت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم

المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "يونسكو" بضم أربعة معابد كورية جنوبية

إلى قائمة التراث العالمي وفقا لتصريح صدر عن إدارة التراث الثقافي في

سيئول امس الجمعة.

وكانت كوريا الجنوبية تقدمت بطلب إلى منظمة "اليونسكو" العام الماضي لضم

سبعة معابد من الطراز الجبلي إلى قائمة التراث العالمي.

وأوضحت الهيئة الحكومية في سيئول أن المجلس الدولي للآثار والمواقع

التابع لليونسكو أوصي بإدراج اربعة معابد هي: "بوبجو"، و"تونغدو"،

و"بوسوك" و"ديه هونغ".