ختراع دواء إماراتي لعلاج خشونة الركبة .





دبي 5 مايو 2018 (وال)- كشف مؤتمر الامارات السادس لجراحة العظام النقاب

عن دواء إماراتي عالمي لعلاج خشونة الركبة في صدد الحصول على الاعتماد

الدولي له من الهيئة الأوروبية للاعتماد الدولي وتسجيله في السوق

الأوروبي ليتسنى توزيعه على دول العالم .

وقالت وكالة انباء الامارات انه من المتوقع ان يتواجد الدواء في

الأسواق خلال العام الجاري ما يمثل انجازا كبيرا في قطاع الخدمات الصحية

.

وعقب افتتاح المؤتمر أمس بدبي قال الدكتور "أحمد القحطاني" مبتكر الدواء

: " إن الدواء عبارة عن حقنة يطلق عليها اسم "جي اكس ان" خضعت لعدة تجارب

حول العالم على أكثر من 200 شخص لمدة عامين متتالين حيث كانت النتائج

إيجابية اذ لم يعاني المرضى الذين خضعوا لتلك الحقنة من أية مشكلة خلال

تلك الفترة بناء على الدراسة والمتابعة المستمرة مؤكدا انه لا يوجد دواء

يطابق نتيجة الدواء الجديد ويتميز بسهولة الاستعمال .

وأضاف أن الحقنة عبارة عن زيت يضاف إليه بروتينات عوامل النمو تحفز خلايا

الجسم للإصلاح وعوامل نمو مصنعة وبطريقة مشابهة لما هو موجود في جسم

الإنسان وذلك بعد معرفة عوامل النمو الخاصة بالركبة حيث تعمل الحقنة على

ترميم الركبة وإزالة الخشونة.

وأوضح أن المؤتمر ناقش آخر التطورات المتعلقة بالرباط الصليبي والتقنيات

الحديثة للمحافظة على سلامة غضروف الركبة بدلا من ازالته مشيرا الى أن

المؤتمر نظم ورشة عمل ثانية حول احدث التقنيات في عمليات مناظير الركبة

وكذلك المفاصل الصناعية للحوض بالتعاون مع أحد المراكز الايطالية

المتخصصة اضافة إلى أحدث تقنيات العمود الفقري والعمليات عن طريق الفتحات

الصغيرة.