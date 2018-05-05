الصين تنفي توجيه أشعة الليزر نحو طائرة عسكرية أمريكية في جيبوتي .السبت ، 05-05-2018 - 09:09:00



بكين 5 مايو 2018 (وال)- نفت وزارة الدفاع الوطني الصينية الادعاءات
الخاصة بتوجيه القاعدة الصينية في جيبوتي أشعة الليزر نحو طائرة عسكرية
أمريكية هناك قائلة إن ذلك "مخالف تماما للحقيقة".
ونقلت وكالة الانباء الصينية "شينخوا" عن الوزارة في بيان قولها "نفينا
هذه الاتهامات الخاطئة من خلال قنوات رسمية .. الجانب الصيني ملتزم تماما
بالقانون الدولي والقوانين المحلية بمنتهى الحزم وملتزم أيضا بحماية
الأمن والاستقرار الاقليميين."

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