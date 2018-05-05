الصحة العالمية توصي بالحد من الدهون المشبعة والمتحولة لخفض الإصابة بأمراض القلب جنيف 5 مايو 2018 (وال)- قالت منظمة الصحة العالمية يوم امس الجمعة إن على البالغين والأطفال ألا يتناولوا أكثر من عشرة في المئة من السعرات الحرارية اليومية في شكل دهون م



وتهدف مسودة توصيات للمنظمة هي الأولى منذ عام 2002 إلى الحد من الإصابة

بالأمراض غير المعدية وعلى رأسها أمراض القلب التي يعتقد أنها مسؤولة عن

72 في المئة من عدد الوفيات السنوية في العالم والذي يبلغ نحو 54.7 مليون

حالة وفاة كثير منها قبل سن السبعين.

وقال فرانسيسكو برانكا مدير إدارة التغذية من أجل الصحة والتنمية بمنظمة

الصحة العالمية ”تعد الأنظمة الغذائية التي تتضمن أحماضا دهنية مشبعة

ومتحولة مصدر قلق خاص لأن تناولها بمعدلات كبيرة مرتبط بزيادة خطر

الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية“.

وأضاف أن التوصيات بنيت على أدلة علمية تم التوصل إليها بعد دراسة استمرت

15 عاما.

وتوجد الدهون المشبعة في أطعمة من مصادر حيوانية مثل الزبد وحليب الأبقار

واللحم والسلمون وصفار البيض وأيضا في بعض المنتجات المستخلصة من نباتات

مثل الشيكولاته وزبدة الكاكاو وجوز الهند وزيت النخيل.

أما الدهون المتحولة فموجودة بشكل طبيعي في اللحوم ومنتجات الألبان لكن

مصدرها الرئيسي صناعي وتوجد في الأطعمة المخبوزة والمقلية مثل البطاطا

"البطاطس" والدوناتس والمقرمشات والزيوت المهدرجة جزئيا والدهون التي

تستخدمها عادة المطاعم والباعة الجائلون.

وقالت المنظمة إن إجمالي الدهون التي يتم استهلاكها يجب ألا يتعدى 30 في

المئة من إجمالي الطاقة التي يحصل عليها الفرد لتجنب اكتساب وزن زائد غير

صحي.