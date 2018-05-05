تكتم أوروبي على نتائج اجتماع روما مع إيران .





بروكسل 5 مايو 2018 (وال)-تسود أجواء من التكتم داخل أروقة الاتحاد

الأوروبي بشأن نتائج لقاء روما بمقر وزارة الخارجية الذي جمع بين

مسؤولين من المؤسسات الأوروبية ونظرائهم من فرنسا، إيطاليا، ألمانيا،

بريطانيا وإيران، والذي تركز بشكل أساسي حول الوضع في اليمن بشقيه

الإنساني والسياسي.

ولم يعط المتحدث باسم المفوضية أي تفاصيل عما إذا كانت إيران قد تعهدت

باتخاذ موقف أو إجراء ما خلال اللقاء والذي يأتي قبل أيام من موعد 12

مايو الجاري وهو الأجل الذي حدده الرئيس الأمريكي ترامب لإعلان ما إذا

كانت بلاده ستبقى أو ستنسحب من الاتفاق النووي .

ويرى الرئيس الأمريكي، وتسانده في ذلك دول مثل إسرائيل والسعودية أن

الاتفاق الذي وًقع بين مجموعة الست "الخمس دائمة العضوية وألمانيا"

وإيران عام 2015 حول أنشطة طهران النووية سيئ جداً و يجب التخلص منه لأنه

لم يعالج مواضيع أخرى مثل دور ايران الإقليمي خاصة في اليمن و سورية

وأنشطتها البالستية.

واكتفى المتحدث بوصف لقاء روما الذي يُعرف بصيغة "الاتحاد+4" بـ"المثمر

والمفيد" لافتاً النظر إلى أن المشاركين توافقوا على عقد لقاء بنفس

الصيغة في وقت لاحق من هذا العام في بروكسل .