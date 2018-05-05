رئيس وزراء الجابون يشكل حكومة جديدة بعد أيام من حلها .





ليبرفيل 5 مايو 2018 (وال)- أعلن رئيس وزراء الجابون تشكيل حكومة جديدة

يوم امس الجمعة وذلك بعدما أمرت المحكمة الدستورية باستقالته قبل أيام

لتقاعسه عن إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها.

وقضت المحكمة يوم الاثنين الماضي بعدم شرعية رئيس الوزراء "إيمانويل

إسوزي نجونديت" وأمرت أيضا بحل الجمعية الوطنية.

لكن الرئيس "علي بونجو" أعاد تعيين رئيس الوزراء اول امس الخميس.

وأعلن إسوزي-نجونديت أن تشكيل الحكومة الجديدة يضم 11 وزير دولة و17

وزيرا و12 نائبا للوزراء .