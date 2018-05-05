الاتحاد الأوروبي يرحب بحل حركة الانفصاليين الباسك .





بروكسل 5 مايو 2018 (وال)- رحبت المفوضية الأوروبية بإعلان حركة

الانفصاليين الباسك "إيتا" في إسبانيا عن حل نفسها امس .

واكد المتحدث باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي "ماغاريتس شيناس" على أن

مؤسسات الاتحاد أخذت علماً بالقرار وترحب به .

وقال شيناس في تصريح له أنه "لا مكان في الاتحاد الأوروبي للأسلحة

والإرهاب فنحن تكتل يعمل على أساس قيم سيادة القانون" .

وكانت حركة "ايتا" الانفصالية قد تشكلت في عام 1959 وخاضت صراعاً مسلحاً

لسنوات طويلة مع السلطات الإسبانية من أجل تحقيق استقلال إقليم الباسك

راح ضحيته الآلاف من المدنيين بين قتلى وجرحى وأعلنت عن تخليها نهائياً

عن السلاح في 20 أكتوبر 2011 قبل أن تُعلن عن حل نفسها نهائياً يوم امس

الجمعة .ويقع إقليم الباسك في منطقة حدودية بين إسبانيا وفرنسا ويمتد على مساحة

تُقدر بـ20 ألف كم مربع ويتحدث سكانه لغة خاصة بهم كما أن لهم تقاليد

وثقافة مختلفة عن كل من فرنسا وإسبانيا.