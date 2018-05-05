رئيسا كوريا الجنوبية والصين يتفقان على التعاون لوضع نهاية للحرب الكورية بشكل رسمي .





سيئول 5 مايو 2018 (وال)- اتفق رئيسا كوريا الجنوبية والصين يوم امس

الجمعة على العمل المشترك للدفع باتجاه توقيع معاهدة سلام بين الكوريتين

تفضي إلى إنهاء حالة الحرب التي تعيشها شبه الجزيرة الكورية بشكل رسمي.

وجاء هذا الاتفاق في اتصال هاتفي جرى بين رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن

ونظيره الصيني شي جين بينغ وفقا لبيان صدر عن مكتب الرئاسة في سيئول

"البيت الأزرق".

وأثناء الاتصال شدد الرئيس "مون" على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه

بكين للتأثير على كوريا الشمالية للتخلي عن طموحاتها النووية بشكل نهائي.

وأوضح البيت الأزرق أن الرئيس "مون" أمن أيضا على أهمية استمرار الاهتمام

والدعم الذي يوليه الرئيس الصيني وإسهام حكومته الفاعل تجاه قضايا النزع

النووي من شبه الجزيرة الكورية وإرساء السلام الدائم في ربوعها.

وجاء الاتصال بين "مون" و"شي" بعد أسبوع من مباحثات القمة التي جرت بين

رئيس كوريا الجنوبية ونظيره الشمالي كيم جونغ-أون بقرية الهدنة الحدودية

"بان مون جوم" داخل المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين.

وأعلنت قيادتا الكوريتين في بيان "بان مون جوم" المشترك الذي صدر في

أعقاب القمة عن اتفاقهما على الدفع باتجاه تفكيك ترسانة بيونغ يانغ

النووية بشكل كامل .

كما اتفقا أيضا على إنهاء حالة الحرب التي تعيشها شبه الجزيرة الكورية

منذ بدايات خمسينيات القرن الماضي بالتوقيع على اتفاقية سلام حيث لا تزال

الكوريتان -بحكم الواقع- في حالة حرب بعد إنتهاء الصراع المسلح بينهما

وقتذاك باتفاقية هدنة.

وأثناء الاتصال رحب "شي" أيضا بنتائج قمة الكوريتين متعهدا بدعمه الكامل

للاتفاقيات التي أفرزتها.