عباس يعتذر عن تصريحاته بشأن اليهود وليبرمان يرفض .





القدس 5 مايو 2018 (وال)- قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعتذاره يوم

امس الجمعة بعد اتهامه بمعاداة السامية وذلك بعدما قال في كلمة إن

الاضطهاد التاريخي لليهود الأوروبيين نجم عن سلوكهم وليس دينهم .

وأدان عباس في بيان أصدره مكتبه في رام الله معاداة السامية وقال إن

المحرقة "أشنع جريمة في التاريخ" وصدر البيان بعد اجتماع للمجلس الوطني

الفلسطيني استمر أربعة أيام أدلى خلاله عباس بالتصريحات عن اليهود .

وجاء في البيان "إذا شعر الناس بالإهانة من خطابي أمام المجلس الوطني

الفلسطيني وخاصة من أتباع الديانة اليهودية فأنا أعتذر لهم . وأود أن

أؤكد للجميع أنه لم يكن في نيتي القيام بذلك وأنني أؤكد مجددا على

احترامي الكامل للدين اليهودي وكذلك غيره من الأديان السماوية".

ووجه قادة إسرائيليون ويهود ودبلوماسيون منهم وزير الدفاع الاسرائيلي

ليبرمان انتقادات لعباس واتهموه بمعاداة السامية وإنكار المحرقة بعد

تصريحاته يوم الاثنين الماضي وقالوا ان اعتذاراته غير مقبولة".