البرازيل تدين الجوم الإرهابي على مقر مفوضية الانتخابات وتعلن تضامنها مع الشعب الليبي

برازيليا 4مايو 2018 (وال ادانت البرازيل الهجوم الإرهابي الذي استهدف المفوضية الوطنية للانتخابات في طرابلس الأربعاء

وحسب المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية فقد أصدرت وزارة العلاقات الخارجية البرازيلية بيانا بشأن الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم 2 مايو 2018 على مقر المفوضية العامة للإنتخابات في طرابلس ) جاء فيه



" تدين الحكومة البرازيلية بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم 2 مايو 2018 على مقر المفوضية العليا للإنتخابات في العاصمة الليبية طرابلس ، والذي أسفر عن مقتل مالا يقل عن 14 شخصا و 7 جرحى .

وإذ تعرب جمهورية البرازيل الإتحادية عن تعازيها لأسر الضحايا و تتمنى الشفاء العاجل للجرحى و التضامن مع الشعب الليبي ، تكرر رفضها لأي عملٍ ارهابي ، كما تؤكد الحكومة البرازيلية على دعمها للعملية التحضيرية للإنتخابات العامة في ليبيا كجزءٍ من الجهود الرامية الى التوصل لحل سياسي دائم للأزمة الليبية وفقاً لخطة العمل التي اقترحها الممثل الخاص للأمين العام للأُمم المتحدة

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