سيالة يبحث مع نائب وزير الخارجية الروسي العلاقات الثنائية بين البلدين

موسكو 4مايو 2018 وال عقد وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سياله وميخائيل بودانوف نائب وزير الخارجية الروسي المبعوث الشخصي لرئيس جمهورية. روسيا الاتحاديه فلاديمير بوتين الخميس اجتماعا بمقر وزارة الخارجية الروسية بالعاصمة موسكو

أستغرق الأجتماع على مأدبة غذاء لساعات طويلة نقل في مستهله السيد ميخائيل بوغدانوف تحيات الوزير سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي لنظيره الوزير محمد سيالة

. و أشاد السيد الوزير خلا الاجتماع بالعلاقات مع روسيا ووصفها بالمتميزة والمتطورة لخدمة الشعبين الليبي والروسي

وحضر الاجتماع من الجانب الروسي كل من مدير إدارة المغرب العربي بوزارة الخارجية السيد نيكلي مكارف و السيد ادم دليمً خان عضو مجلس الدوما رئيس لجنة الأمن و مكافحة الفساد في مجلس الدوما وعدد من أعضاء مجلس الدوما ، و السيد اره ابرمان رئيس مجلس رجال الأعمال الروسي وعدد من بعض من كبار رجال الأعمال الروس

وتم خلال الاجتماع. استعراض عدد من المواضيع ذات الأهتمام المشترك . والعلاقات الثنائية بين ليبيا و روسيا و أهمية تطوير التعاون القائم بين البلدين الصديقين و سبل تعزيز التعاون الثنائي و تبادل الزيارات للمسؤولين الحكوميين بالعاصمتين طرابلس و موسكو

و تم في الأجتماع إجراء مشاورات لتحديد مسارات التعاون المتنوعة و بالأخص في المرحلة الراهنة تزامنا مع المستجدات و المتغيرات في الأزمة الليبية و العمل على تجاوز العقبات في إطار خريطة الطريق للأمم المتحدة من خلال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة .

وأعرب الطرفان عن رغبة كبيرة و جدية لإطلاق شراكة استراتيجية جديدة ليبية روسية تعزز من العلاقات المتميزة و التاريخية بين البلدين الصديقين و ضرورة العمل على البدء في تحديد الأوليات لملفات التعاون المشترك في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة إستئناف عمل السفارة الروسية من العاصمة طرابلس و تسهيل تبادل زيارات الوفود الحكومية و رجال الأعمال و المستثمرين و الخبراء من البلدين في أقرب وقت ممكن

. كما تم الوقوف على أهم القضايا المتعلقة بمكافحة إلارهاب و الجريمة المنظمة العابرة للحدود و ملف التعليم و التدريب للشباب الليبي في المجالين الأمني و العسكري

. و أكد الطرفان على أهمية الدفع بنمو الأعمال و المشاريع و المبادرات الليبية الروسية و تعزيز التبادل التجاري و جلب الأستثمارات الروسية إلى ليبيا خاصة أن روسيا تمتلك عقود تنفيذ مشاريع و توريدات قائمة

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