وزير المواصلات والنقل : الأيام القليلة القادمة
ستشهد بدء التنفيذ بمشروع مطار طرابلس الدولى .
الجمعة ، 04- 05- 2018 - 13:57:00
طرابلس 04 مايو 2018 ( وال ) - قال وزير المواصلات والنقل بحكومة
الوفاق الوطني " المهندس ميلاد معتوق " إن الأيام القليلة القادمة ستشهد
بدء التنفيذ بمشروع مطار طرابلس الدولى .. منوها بانعقاد المنتدى وما
يجسده من حرص ورغبة بتكريس العمل المشترك بين الجانبي الايطالي والليبي
لما فيه المصلحة المشتركة .
وأشار وزير المواصلات في مداخلة له أثناء انعقاد المنتدى الاقتصادي
الليبي - الإيطالي - الخميس - إلى المشاريع التى تعتزم الوزارة تنفيذها
في مجالات المواصلات والنقل ، خاصة تلك التي سيتم تنفيذها من قبل شركات
ايطالية للقطاع سواء تعلق الأمر بالطريق السيارالممتد من أمساعد وحتى رأس
إجدير ، أو تطوير ميناء زوارة ، اضافة إلى عدة مشاريع أخرى بالقطاع .
( وال