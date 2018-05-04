وزير المواصلات والنقل : الأيام القليلة القادمة ستشهد بدء التنفيذ بمشروع مطار طرابلس الدولى .







طرابلس 04 مايو 2018 ( وال ) - قال وزير المواصلات والنقل بحكومة

الوفاق الوطني " المهندس ميلاد معتوق " إن الأيام القليلة القادمة ستشهد

بدء التنفيذ بمشروع مطار طرابلس الدولى .. منوها بانعقاد المنتدى وما

يجسده من حرص ورغبة بتكريس العمل المشترك بين الجانبي الايطالي والليبي

لما فيه المصلحة المشتركة .

وأشار وزير المواصلات في مداخلة له أثناء انعقاد المنتدى الاقتصادي

الليبي - الإيطالي - الخميس - إلى المشاريع التى تعتزم الوزارة تنفيذها

في مجالات المواصلات والنقل ، خاصة تلك التي سيتم تنفيذها من قبل شركات

ايطالية للقطاع سواء تعلق الأمر بالطريق السيارالممتد من أمساعد وحتى رأس

إجدير ، أو تطوير ميناء زوارة ، اضافة إلى عدة مشاريع أخرى بالقطاع .

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