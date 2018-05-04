القائم بالاعمال بالسفارة الليبية بإيطاليا: انعقاد المنتدى الاقتصادى هو رسالة قوية يبعث بها القطاع الخاص في ايطاليا يبدى فيها استعداده لعودة النشاط التجاري والخدمي والاقتصادي بصورة عامة بليبيا .









طرابلس 04 مايو 2018 ( وال ) - أكد القائم بالاعمال بالسفارة

الليبية بإيطاليا السفير" محمد أحمد المقهور" ان انعقاد المنتدى

الاقتصادى الليبي الايطالي بطرابلس اليوم هو رسالة قوية يبعث بها القطاع

الخاص في ايطاليا يبدى فيها استعداده لعودة النشاط التجاري والخدمي

والاقتصادي بصورة عامة بليبيا بعد الركود الذي حدث .

وقال السفير " محمد المقهور" في كلمة له في مستهل أعمال المنتدى

الاقتصادى الليبي الايطالي ان الهدف من انعقاد المنتدى هو وضع أرضية بحيث

يكون هناك تواصل مباشر ما بين الاطراف أصحاب المصلحة رجال الاعمال

الليبيين ، والغرفة التجارية الليبية الايطالية بطرابلس ونظيرتها

الإيطالية ، بحيث يكونا امتداد لبعضهم ويقومان بتحفيز الشركات من

الجانبين الليبي والايطالي للتقريب ما بينهم .

وأشار القائم بالاعمال بالسفارة الليبية بإيطاليا إلى ان المنتدى

الاقتصادى الليبي الايطالي " رجال الاعمال الليبيين والايطاليين " هو

ثمرة جهد عمل للسفارة الايطالية بليبيا وقسم التعاون الثنائي بالسفارة

الليبية بروما مع الغرفة التجارية الايطالية الليبية في روما لمدة أكثر

من شهرين ، في لقاءات واجتماعات مع رئيس الغرفة لعقد مثل هذا المنتدى

لجمع مجموعة من ممثلين ومندوبين عن الشركات الايطالية لعمل هذا المنتدى

في ليبيا .



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