السراج يدعو إلى إقامة استثمارات ليبية - إيطالية لمواجهة آثار الهجرة غير الشرعية .







طرابلس 04 مايو 2018 ( وال ) - دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني " فائز السراج " إلى إقامة استثمارات ليبية - إيطالية ،

لمواجهة آثار الهجرة غير الشرعية .

وجاءت هذه الدعوة ، خلال انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الليبي -

الإيطالي بطرابلس ، والذي يناقش فرص الاستثمار المشتركة وإعادة الإعمار ،

بحضور كبير لرجال الأعمال ومسؤولين من حكومتي البلدين .

وقال ، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في كلمته التي افتتح بها

الخميس أعمال المنتدى ، والذي يستمر ليوم واحد ، " نتطلع لترجمة هذه

الشراكة إلى استثمارات مشتركة وبرامج ومبادرات في مجالات (إعادة الإعمار

- البنية التحتية - الطاقة - القطاع المالي - تنشيط السياحة) ، مشيراً

إلى وجود فرص حقيقية لإقامة مشروعات في ليبيا بمساعدة شركات إيطالية.

وأكد " السراج " ، أن إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة ، يمكن لها أن

تعالج مشكلة وآثار الهجرة غير الشرعية على البلدين ، حيت يمكن استثمار

هذه المشروعات لسد الفراغ الأمني والحد من الهجرة .

وعدد رئيس المجلس الرئاسي في هذا الصدد أمثلة عن هذه الأنشطة ، قائلاً

" تنشيط الصيد البحري ، وإقامة المشاريع السياحية والاقتصادية على طول

الساحل الليبي الممتد على مساحة أكثر من ألفى كيلو متر، أضافة للتنمية

المكانية في الجنوب والاستفادة من نهج الإدارة اللامركزية ، له آثار

إيجابية هامة على ظاهرة الهجرة " .

ويأتي هذا المنتدى ، استكمالاً لأعمال المنتدى الاقتصادي المشترك الذي

عقد بإيطاليا في يوليو 2017 ، والذي ناقش آنذاك بحث الفرص الاستثمارية

الإيطالية في ليبيا ، بين رجال الأعمال في كلا البلدين .

( وال )