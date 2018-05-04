السراج يدعو إلى إقامة استثمارات ليبية - إيطالية لمواجهة آثار الهجرة غير الشرعية .الجمعة ، 04-05-2018 - 13:10:00




طرابلس 04 مايو 2018 ( وال ) - دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة
الوفاق الوطني " فائز السراج " إلى إقامة استثمارات ليبية - إيطالية ،
لمواجهة آثار الهجرة غير الشرعية .
وجاءت هذه الدعوة ، خلال انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الليبي -
الإيطالي بطرابلس ، والذي يناقش فرص الاستثمار المشتركة وإعادة الإعمار ،
بحضور كبير لرجال الأعمال ومسؤولين من حكومتي البلدين .
وقال ، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في كلمته التي افتتح بها
الخميس أعمال المنتدى ، والذي يستمر ليوم واحد ، " نتطلع لترجمة هذه
الشراكة إلى استثمارات مشتركة وبرامج ومبادرات في مجالات (إعادة الإعمار
- البنية التحتية - الطاقة - القطاع المالي - تنشيط السياحة) ، مشيراً
إلى وجود فرص حقيقية لإقامة مشروعات في ليبيا بمساعدة شركات إيطالية.
وأكد " السراج " ، أن إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة ، يمكن لها أن
تعالج مشكلة وآثار الهجرة غير الشرعية على البلدين ، حيت يمكن استثمار
هذه المشروعات لسد الفراغ الأمني والحد من الهجرة .
وعدد رئيس المجلس الرئاسي في هذا الصدد أمثلة عن هذه الأنشطة ، قائلاً
" تنشيط الصيد البحري ، وإقامة المشاريع السياحية والاقتصادية على طول
الساحل الليبي الممتد على مساحة أكثر من ألفى كيلو متر، أضافة للتنمية
المكانية في الجنوب والاستفادة من نهج الإدارة اللامركزية ، له آثار
إيجابية هامة على ظاهرة الهجرة " .
ويأتي هذا المنتدى ، استكمالاً لأعمال المنتدى الاقتصادي المشترك الذي
عقد بإيطاليا في يوليو 2017 ، والذي ناقش آنذاك بحث الفرص الاستثمارية
الإيطالية في ليبيا ، بين رجال الأعمال في كلا البلدين .
( وال )

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