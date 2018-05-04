الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.







طرابلس 04 أبريل 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على

ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الجمعة ، وفقاً

للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



** ملخص عام : طقس مستقر ومعتدل نسبياً على أغلب مناطق الشمال بينما

تبقي درجات الحرارة مرتفعة على أغلب مناطق الجنوب . .



* رأس أجدير حتى بن جواد - سهل الجفارة - جبل نفوسة :

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح جنوبية شرقية إلى

شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط مساء الغد على المناطق

الساحلية مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار ، ودرجــات الحــرارة

القصوى تتراوح مــابين (29-24) درجة مئوية تصل إلى (31) درجة على أبونجيم

.

* بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده :

السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على مناطق الجبل الأخضر

وأقصى الساحل الشرقي ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى

معتدلة السرعة تنشط مساء الغد على سهل بنغازي ، ودرجـات الحـرارة القصوى

تتراوح مابين (22-28) درجة مئوية تصل إلى ( 32 ) درجة على جالو والجغبوب.



* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة :

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح متغيرة الاتجاه إلى

شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ، ودرجات الحرارة القصوى

تتراوح مابين (32 - 37) درجة مئوية ولاتتجاوز (28) درجة على غدامس

والحمادة وتسجل ارتفاع خلال اليومين القادمين على أغلب المناطق .



* الكفرة - تازربو - السرير:

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شمالية شرقية خفيفة

إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 33 - 38 )

درجة مئوية وتسجل ارتفاع ملحوظ يوم الغد خاصة على الكفرة وتازربو .



( وال )