الأحوال الجوية المتوقعة
على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.
الجمعة ، 04- 05- 2018 - 12:57:00
طرابلس 04 مايو 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على
ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الجمعة ، وفقاً
للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
** ملخص عام : طقس مستقر ومعتدل نسبياً على أغلب مناطق الشمال بينما
تبقي درجات الحرارة مرتفعة على أغلب مناطق الجنوب . .
* رأس أجدير حتى بن جواد - سهل الجفارة - جبل نفوسة :
السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح جنوبية شرقية إلى
شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط مساء الغد على المناطق
الساحلية مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار ، ودرجــات الحــرارة
القصوى تتراوح مــابين (29-24) درجة مئوية تصل إلى (31) درجة على أبونجيم
.
* بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده :
السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على مناطق الجبل الأخضر
وأقصى الساحل الشرقي ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى
معتدلة السرعة تنشط مساء الغد على سهل بنغازي ، ودرجـات الحـرارة القصوى
تتراوح مابين (22-28) درجة مئوية تصل إلى ( 32 ) درجة على جالو والجغبوب.
* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة :
السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح متغيرة الاتجاه إلى
شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ، ودرجات الحرارة القصوى
تتراوح مابين (32 - 37) درجة مئوية ولاتتجاوز (28) درجة على غدامس
والحمادة وتسجل ارتفاع خلال اليومين القادمين على أغلب المناطق .
* الكفرة - تازربو - السرير:
السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شمالية شرقية خفيفة
إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 33 - 38 )
درجة مئوية وتسجل ارتفاع ملحوظ يوم الغد خاصة على الكفرة وتازربو .
( وال )