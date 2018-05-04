نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .الجمعة ، 04-05-2018 - 12:58:00




طرابلس 04 مايو 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة
على ساحل ليبيا اليوم الجمعة ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات
بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .

* الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة :
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة ، والريح متغير
الاتجاه الى براني على ساحل زوارة وطرابلس ومصراتة وراس الأنوف وبينما
يكون شرقى صباح اليوم على ساحل الخمس يتحول تدريجا الى شلوق سرعتها مابين
(05-20)عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.25) متر، والبحر خفيف
الموج ويكون هادى صباح يوم الغد على ساحل زوارة ، ودرجة حرارة سطح البحر
مابين (16 - 19) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة
* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى :
السماء قليلة السحب الى صافية ، والريح شرش بوجه عام يتحول تدريجا
بحرى الى برانى على الساحل الممتد من البريقة الى شحات سرعتها مابين
(05-20)عقدة وتصل اليوم الى (25)عقدة على ساحل درنة ، وإرتفاع الموج
يتراوح ما بين (0.75-1.75) متر، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب
درجة حرارة سطح البحر مابين (16 - 18) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة . (وال)

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