نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .







طرابلس 04 مايو 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة

على ساحل ليبيا اليوم الجمعة ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات

بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



* الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة :

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة ، والريح متغير

الاتجاه الى براني على ساحل زوارة وطرابلس ومصراتة وراس الأنوف وبينما

يكون شرقى صباح اليوم على ساحل الخمس يتحول تدريجا الى شلوق سرعتها مابين

(05-20)عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.25) متر، والبحر خفيف

الموج ويكون هادى صباح يوم الغد على ساحل زوارة ، ودرجة حرارة سطح البحر

مابين (16 - 19) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة

* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى :

السماء قليلة السحب الى صافية ، والريح شرش بوجه عام يتحول تدريجا

بحرى الى برانى على الساحل الممتد من البريقة الى شحات سرعتها مابين

(05-20)عقدة وتصل اليوم الى (25)عقدة على ساحل درنة ، وإرتفاع الموج

يتراوح ما بين (0.75-1.75) متر، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب

درجة حرارة سطح البحر مابين (16 - 18) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة . (وال)