العواصف العاتية في الهند أودت بحياة نحو 150 شخصا .





الهند 4 مايو 2018 (وال)-أودت عواصف عاتية اجتاحت الهند هذا الاسبوع

بحياة 143 شخصا فيما حذر المسؤولون من احتمال ارتفاع عدد الضحايا وسط

توقعات باستمرار الاحوال الجوية السيئة.

وقضى في تلك العواصف الرملية 121 شخصا في ولايات اوتار براديش وراجستان

واوتاراخند والبنجاب فيما أدت صواعق ضربت حوالى 40 الف مرة إلى مصرع 21

شخصا في جنوب البلاد.

ودمرت منازل آلاف الاشخاص في اوتار براديش وراجستان في العاصفة التي بلغت

سرعة رياحها 130 كلم في الساعة.

واعلنت هيئة إدارة الكوارث في الهند عن مقتل ما مجموعه 76 شخصا في اوتار

براديش الولاية الاكثر اكتظاظا فيما كانت آغرا واحدة من المناطق التي

تعرضت لأسوأ الاضرار وقتل فيها 43 شخصا على الأقل كما قتل 24 شخصا في

قرية خيراغار القريبة من آغرا بحسب وسائل اعلام محلية.

وقضى 39 شخصا في ولاية راجستان الصحراوية المجاورة والتي ضربتها رياح

بسرعة 100 كلم بالساعة دمرت المنازل واقتلعت الاشجار واعمدة الكهرباء.

وحذرت هيئة الارصاد الجوية الهندية من احتمال هبوب المزيد من العواصف في

مناطق اخرى يوم غد السبت .

وتشهد الهند عواصف مماثلة كل سنة تودي بمئات الاشخاص لكنها هذه السنة

تعتبر الاقسى مقارنة مع العقود الماضية.

وقال مسؤول مكتب إدارة الكوارث في ولاية تيلانغانا آر.في شاندرافادان إن

الطقس المتقلب سيستمر في المناطق الجنوبية.

وقتل سبعة اشخاص الخميس عندما دمرت صواعق ورياح قوية جدرانا واقتلعت

اشجارا في الولاية.

وقضى 14 شخصا في ولاية اوتار براديش التي ضربتها أكثر من 41 ألف صاعقة

مساء الثلاثاء.