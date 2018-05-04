معيتيق يستمع الى عرض شامل حول مبادرة ليبيا 2020.

طرابلس 4 مايو 2018 (وال)- اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي السيد" أحمد عمر معيتيق" ظهر اليوم الخميس كل من عميد كلية تقنية المعلومات الدكتور" هلال الطبولي"، رئيس الهيئة العامة للمعلومات السيد" عبدالرؤوف البيباص"، ورئيس الجمعية الليبية للانترنت الدكتور" عمر عبدالنبي الذين. قدموا للنائب عرضاً شاملاً عن مبادرة ليبيا “2020”، وأهدافها التي تعتمد على توظيف التكنولوجيا لتقديم خدمات متنوعة في كل مناحي الحياة بإشراف شباب ليبيون من الجنسين.



وأكدوا خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بأن المبادرة تهدف للتحفيز على استخدام التقنية والتقليل من الفجوة الرقمية للفئات العمرية المختلفة، بالإضافة لزيادة المحتوى الرقمي العربي على شبكة المعلومات الدولية، وتنويع المصادر الليبية الخاصة بالاقتصاد ومساعدة الباحثين في مجالات مختلفة الحصول على المعلومات لإنجاز أعمالهم، وتهدف لنظام التعليم الالكتروني وإنشاء نقاط تبادل انترنت لحفظ حركة مرور البيانات كما تساهم في وضع كافة التشريعات الليبية بلغات متعددة في موقع واحد.



وأشاد النائب بالإبداع التقني الشبابي وأكد على ضرورة التركيز على المشاريع التي تقدم خدمة للمواطن بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة .



هذا وكان النائب قد حضر الاحتفالية التي أقيمت مؤخراً بمناسبة تدشين مبادرة "ليبيا 2020"، وماضمته من مشاريع ومبادرات تهدف للدفع بليبيا نحو البناء والتنمية.. وأكد في كلمته خلال الاحفالية بأن ليبيا دولة فتية لديها من الطاقات الشابة الفاعلة التي تؤهلها لتصبح من الدول الرائدة في كل المجالات، ..



