سيالة يجتمع في الكرملين مع سكرتير الامن القومي الروسي .الجمعة ، 04-05-2018 - 12:00:00

موسكو 4 مايو 2018 (وال) - اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة في الكرملين الخميس مع نيكولاي باتروشيف سكرتير الامن القومي الروسي .
وتم خلال الاجتماع الذي جرى خلال زيارة العمل الني قام بها السيد الوزير للكرملين بحث عدد من المواضيع المتعلقة بالعلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك .
وقدم باتروشيف التعازي للسيد الوزير في ضحايا الهجوم الارهابي الجبان الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية للانتخابات في طرابلس .
وتطرق الجانبان الى الاوضاع في ليبيا والتطورات السياسية التي تشهدها ،وناقشا عدد من الملفات بينها مكافحة الارهاب وتبادل المعلومات بين البلدين .
كما تم في الاجتماع بحث امكانية عودة الشركات الروسية للعمل في استكمال المشاريع التنموية في ليبيا ،وكذلك عودة السفارة الروسية لاستئناف عملها من العاصمة طرابلس .
(وال)

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