سيالة يجتمع في الكرملين مع سكرتير الامن القومي الروسي .

موسكو 4 مايو 2018 (وال) - اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة في الكرملين الخميس مع نيكولاي باتروشيف سكرتير الامن القومي الروسي .

وتم خلال الاجتماع الذي جرى خلال زيارة العمل الني قام بها السيد الوزير للكرملين بحث عدد من المواضيع المتعلقة بالعلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك .

وقدم باتروشيف التعازي للسيد الوزير في ضحايا الهجوم الارهابي الجبان الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية للانتخابات في طرابلس .

وتطرق الجانبان الى الاوضاع في ليبيا والتطورات السياسية التي تشهدها ،وناقشا عدد من الملفات بينها مكافحة الارهاب وتبادل المعلومات بين البلدين .

كما تم في الاجتماع بحث امكانية عودة الشركات الروسية للعمل في استكمال المشاريع التنموية في ليبيا ،وكذلك عودة السفارة الروسية لاستئناف عملها من العاصمة طرابلس .

(وال)

