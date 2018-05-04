اكتشاف الجينات الأساسية لبقاء طفيل الملاريا على قيد الحياة .





لندن 4 مايو 2018 (وال)- حدد علماء الجينات الأساسية الضرورية لبقاء

طفيل الملاريا الأشد فتكا على قيد الحياة ليكشفوا بذلك عن أهداف جديدة

للعقاقير أو اللقاحات في معركة مكافحة هذا المرض المميت .وباستخدام تقنيات جديدة لتحليل جينات الطفيل تمكن باحثون من معهد ويلكوم

سانجر في بريطانيا وجامعة ساوث فلوريدا من تحديد الجينات التي لا غنى

عنها.

وتشير أحدث بيانات لمنظمة الصحة العالمية إلى أن 216 مليون شخص أصيبوا

العام الماضي بطفيل الملاريا الذي ينتقل عن طريق بعوض أنوفيليس وأزهق

المرض أرواح نصف مليون شخص تقريبا أغلبهم من الرضع والأطفال في أفريقيا

في 2016.

ويسبب نوع واحد من طفيل الملاريا يعرف باسم "بلاسموديوم فلاسيباروم" أو

"بي. فلاسيباروم" نصف كل حالات الملاريا ونحو 90 في المئة من الوفيات .

وحلل الباحثون الذين نشروا بحثهم في دورية ساينس يوم امس الخميس تقريبا

جميع جينات هذا الطفيل وعددها 5400.

وأظهرت النتائج أن نحو نصف جينات الطفيل أكثر من 2600 ضرورية لنموه في

خلايا الدم الحمراء .

وقال "جون آدم" المتخصص في الصحة العالمية والأمراض المعدية في جامعة

ساوث فلوريدا "باستخدام أدواتنا للتحليل الجيني تمكنا من تحديد الأهمية

النسبية لكل جين في بقاء الطفيل".

وقال "جوليان رينر" وهو خبير في معهد سانجر شارك في البحث "نحتاج إلى

عقاقير جديدة لمكافحة الملاريا أكثر من أي وقت مضى ، وهذا البحث يعطي

قائمة تضم 2680 جينا أساسيا يمكن للباحثين ترتيبها حسب أهميتها باعتبارها

أهدافا محتملة للعقاقير".