واشنطن تحذر بكين على خلفية "عسكرة" بحر الصين الجنوبي .





واشنطن 4 مايو 2018 (وال)-حذّر البيت الأبيض امس الخميس الصين من "عواقب"

ستواجهها من جراء "عسكرة" بحر الصين الجنوبي.

وأكّدت المتحدثة باسم البيت الأبيض "ساره ساندرز" نحن على علم بإقدام

الصين على عسكرة بحر الصين الجنوبي .

وأضافت "تطرّقنا إلى مخاوفنا في هذا السياق مع الصينيين مباشرة وستكون

هناك عواقب على المدى القصير والبعيد" من دون أن تُحدد طبيعتها.

وذكرت وسيلة إعلام أميركية يوم الاربعاء الماضي أن الصين نشرت صواريخ في

ثلاث جزر في بحر الصين الجنوبي متنازع عليها مع فيتنام والفيليبين ما

يتيح لها تعزيز مطالبتها بالسيادة عليها.

ونقلت قناة "سي إن بي سي" عن مصادر قريبة من الاستخبارات الأميركية

الأربعاء أنّ الجيش الصيني نصب هذه المعدات الدفاعية المضادة للسفن

والطائرات في الأيام الثلاثين الأخيرة .

وسبق أن أقامت الصين منشآت مدنية في هذه المنطقة إضافة إلى مدارج قادرة

على استقبال طائرات عسكرية.

وأضافت "سي إن بي سي" ان الصواريخ الصينية نصبت في أرخبيل سبراتليز

الواقع شرق فيتنام وغرب الفيليبين وأقصى جنوب الصين.

وسئلت المتحدثة باسم الخارجية الصينية يوم امس الخميس عن هذا الأمر فلم

تشأ تأكيده أو نفيه.

وقالت هوا شونيينغ إنّ "أعمال البناء السلمية للصين في أرخبيل سبراتليز

بما فيها المنشآت الضرورية للدفاع عن التراب الوطني تهدف إلى حماية سيادة

الصين وامنها" وان "اولئك الذين ليست لديهم نية لانتهاك هذه السيادة

ينبغي الا يقلقوا".

وفي 2016 اعتبرت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي التي لجأت إليها

الفيليبين أن لا حقوق تاريخية لبكين في بحر الصين الجنوبي. لكن بكين رفضت

هذا التحكيم .