السلطات تطلب من آلاف السكان في هاواي الاجلاء جراء ثوران بركان .





هاواي 4 مايو 2018 (وال)-طلبت السلطات في هاواي من نحو عشرة الاف شخص

مغادرة منازلهم بعد ثوران بركان كيلوا امس الخميس إثر سلسلة من الهزات

الارضية .

وكتب الدفاع المدني على فيسبوك ان "أبخرة وحمما انبعثت من تصدع في منطقة

موهالا ستريت"، بينما أوضح مسؤول محلي ان عدد سكان المنطقة المعنية

بالاجلاء يقارب العشرة الاف شخص.

وتوجه مسؤولون من هيئة المسح الجيولوجي الاميركية التابعة لمرصد البراكين

في هاواي الى المكان لتقييم الثوران الذي بدأ قرابة الساعة 4,45 (02,45 ت

غ).

وعند الساعة 10,30 أدت هزة بقوة خمس درجات جنوب بركان بو وو الى انهيار

صخري وتصدع محتمل لاحدى فوهات البركان بحسب هيئة المسح الجيولوجي.

وقالت السلطات ان المخاطر المرتبطة بالثوران المستمر يمكن ان تشمل انبعاث

"تركيزا مميتا من ثاني أكسيد الكبريت" في المنطقة بالاضافة الى انفجارات

لغاز الميثان يمكن ان تقذف صخورا ضخمة وحطاما على مناطق حرجية قريبة.

وصرح الحاكم ديفيد آيج انه قام بتعبئة الحرس الوطني للارخبيل وطلب من

السكان الالتزام بتحذيرات هيئة الدفاع المدني.