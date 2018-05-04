ارجاء جائزة نوبل للاداب في 2018 لمدة عام .





ستكهولم 4 مايو 2018 (وال)-أعلنت الاكاديمية السويدية اليوم الجمعة ارجاء

جائزة نوبل للاداب للعام 2018 وذلك للمرة الاولى منذ نحو سبعين عاما على

خلفية فضيحة اغتصاب واعتداء جنسي تطال زوج عضوة في الاكاديمية.

وصرحت الاكاديمية في بيان انها "تعتزم اتخاذ القرار واصدار الاعلان حول

جائزة نوبل للاداب للعام 2018 في الوقت نفسه عند اعلان الفائز بها عن

العام 2019".

وتمر الاكاديمية التي أسست في العام 1786 على نموذج نظيرتها الفرنسية

ازمة منذ انعكاسات حركة #انا_ايضا للتنديد بالتحرش الجنسي في اواخر 2017.

وأعلن ستة من اصل 18 من الحكماء في الاسابيع الاخيرة من بينهم السكرتيرة

الدائمة الحالية "سارة دانيوس" عن تنحيهم .

وعلق السكرتير الدائم بالنيابة "انديرس اولسون" في بيان ان "اعضاء

الاكاديمية السويدية مدركون تماما بان ازمة الثقة الحالية ترغمهم على

اجراء اصلاحات طويلة وقوية".

وتابع اولسون "نرى من الضروري ان نأخذ وقتا لاعادة كسب الثقة قبل تعيين

الفائز المقبل" مضيفا "وذلك احتراما للفائزين السابقين والقادمين".

وكان قد تم ارجاء جائزة نوبل للاداب فيما قبل خمس مرات منذ تأسيسها في

1901.

وفي الارجاء الاخير في العام 1949 قررت الاكاديمية التأجيل لان "ايا من

المرشحين لا يلبي المعايير الواردة في وصية الفرد نوبل". واعلن الكاتب

الاميركي وليام فوكنر فائزا في العام 1949.

وتنص قوانين الاكاديمية على امكان ارجاء منح الجائزة حتى العام التالي.