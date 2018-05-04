إلزام إيران دفع تعويضات 6 مليار دولار لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر .





نيويورك 4 مايو 2018 (وال)- قضت محكمة أمريكية في نيويورك بإلزام إيران

بدفع أكثر من 6 مليارات دولار كتعويض لأقارب نحو 1000 من ضحايا هجمات 11

سبتمبر. وأصدر القاضي "جورج دانيلز" حكما "بمسؤولية إيران والحرس الثوري والبنك

المركزي الإيراني عن مقتل 1008 أشخاص رفعت أسرهم دعاوى ضدهم" حسب "ABC

NEWS".

وحددت التعويضات بـ12.5 مليون دولار للزوج أو الزوجة و8.5 مليون دولار

للوالدين و8.5 مليون دولار لكل طفل و4.25 مليون دولار لكل شقيق.

ويحق للمدعين طلب تعويضات تأديبية في وقت لاحق.

ورفعت الدعوى القضائية لأول مرة عام 2004 واستؤنفت في 2016 بعد أن أصدر

الكونغرس قانون العدالة ضد الدول الراعية للإرهاب .

وقال وكيل أسر أحد الضحايا إن المحكمة وجدت في الأدلة المقدمة لها "ما

يثبت تقديم إيران للدعم المالي للقاعدة وكان ذلك وراء هجمات 11 سبتمبر".

ولم ترد إيران على الحكم الموجه ضدها إلا أن أسر الضحايا قد تستفيد من

أصول إيرانية صغيرة تم وضع اليد عليها واستخدمت من قبل في تعويض عائلات .

ويذكر ان ما يقرب من 3 آلاف شخص لقوا حتفهم جراء هجوم الطائرات على برجي

التجارة في 11 سبتمبر 2001 .