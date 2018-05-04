البشير: نتوافق مع إثيوبيا حول سد النهضة وحصة مصر لن تتأثر بإنشائه .





القاهرة 4 مايو 2018 (وال)-أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن بلاده تتفق

تماما مع إثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة وأن حصة مصر من مياه نهر النيل

لن تتأثر بإنشائه فيما قال رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد اليمين إن بلاده

تعمل على خفض الجوانب السلبية لسد النهضة في محاولة لعدم الإضرار بمصالح

الدول الصديقة.

وقال أبي أحمد خلال مؤتمر صحفي امس الخميس مع الرئيس السوداني عمر

البشير في الخرطوم "الأمر الأكثر أهمية هو خفض الجانب السلبي للمشروع

ونحن نعمل على ذلك لحماية مصالح الدول الصديقة" مضيفا "ليس لدينا أي نية

للإضرار بالسودان أو مصر".

وقال البشيرمن جانبه "نحن متوافقون تماما مع إثيوبيا منذ أن كان سد

النهضة فكرة وتبين لنا أن آثار السد الموجبة أكثر من السالبة" مؤكدا

التزام بلاده القاطع بأن حصة مياه مصر لن تتأثر بالسد".