الشرطة الألمانية تداهم ملجأ للمهاجرين بعد اشتباكات .





بون 4 مايو 2018 (وال)-داهمت الشرطة الألمانية ملجأ للمهاجرين امس الخميس

شهد قبل ثلاثة أيام اشتباكات بين 150 طالبا للجوء والشرطة حالت دون ترحيل

شاب من توغو يبلغ من العمر 23 عاما.

ورفضت الشرطة أيضا تقديم تفاصيل عن مداهمة اليوم للملجأ والتي قالت إنه

يأوي نحو 500 طالب لجوء ومعظم هؤلاء من دول أفريقية مثل نيجيريا وغينيا

والكاميرون .

ودفعت المواجهة التي وصفتها الشرطة بأنها "شديدة العدوانية والعنف" بعض

الساسة من اليمين المتطرف والمحافظين للقول إن وصول أكثر من 1.6 مليون

مهاجر البلاد منذ عام 2014 أدى لانهيار القانون والنظام .

وأفرجت الشرطة في بلدة إلفانجن بجنوب البلاد مساء يوم الاثنين عن الشاب

الذي كانت تريد ترحيله والذي قالت وسائل الإعلام إن اسمه يوسف أو قائلة

إنها "تريد تفادي تصعيد".

ولا تزال ألمانيا تجد صعوبة في دمج المهاجرين الذين هرب كثير منهم من

الحرب أو الصراعات في الشرق الأوسط ولا تزال السلطات تنظر قائمة طويلة من

طلبات اللجوء كما أن دمج المهاجرين في سوق العمل يمثل تحديا كبيرا.