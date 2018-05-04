لافروف: القدس يجب أن تبقى عاصمة للديانات الثلاث .





موسكو 4 مايو 2018 (وال)- شدد وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" على

ضرورة أن تبقى مدينة القدس عاصمة للديانات الثلاث اليهودية والإسلام

والمسيحية.

وأعرب عميد الدبلوماسية الروسية أثناء مؤتمر صحفي عقده امس مع نظيره

الأردني "أيمن الصفدي" عن قلق موسكو من واقع التسوية الفلسطينية

الإسرائيلية مجددا الدعوة الروسية إلى استئناف الحوار المباشر بين طرفي

النزاع على أساس القرارات الأممية ذات الصلة.

وأشار لافروف إلى أن مبادرة موسكو بعقد لقاء قمة في روسيا بين الرئيس

الفلسطيني ورئيس الحكومة الإسرائيلي من أجل إقامة حوار مباشر غير مشروط

لا تزال قائمة .

وأيّد كل من محمود عباس ونتنياهو هذه المبادرة الروسية عند طرحها في 2016

لكن اجتماع القمة هذا لم يعقد وسط تبادل اتهامات بين الطرفين بنسف

المبادرة .

وتفاقم الوضع في التسوية الشرق أوسطية بشكل ملحوظ بعد قرار الرئيس

الأمريكي ترامب في ديسمبر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل

سفارة واشنطن إليها من تل أبيب .