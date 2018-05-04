إغلاق 20 ألف مسجد صغير في مصر .





القاهرة 4 مايو 2018 (وال)-أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن إغلاقها 20

ألف مسجد صغير تمثل "أوكارا للمتطرفين".

وقال المتحدث باسم الوزارة "جابر طايع" اول أمس الأربعاء خلال مداخلة

هاتفية عبر فضائية "صدى البلد": إن "الأوقاف أغلقت 20 ألف زاوية أمام

صلاة الجمعة والخطابة والدروس والأنشطة كافة باستثناء الصلاة فقط لكونها

أوكارا للمتطرفين".

وأضاف أن جميع المساجد في مصر تابعة لوزارة الأوقاف بحكم القانون مشددا

على أنه بمجرد تعيين محمد مختار جمعة وزيرا للأوقاف ألغى كلمة مسجد أهلي

من القاموس .