جدول مباريات الدوري الرباعي وتفادي الهبوط من مسابقة الدوري
الممتاز لكرة القدم.
الخميس ، 03- 05- 2018 - 22:16:00
طرابلس 03 مايو 2018 (وال)- أجرت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد العام
لكرة القدم مساء اليوم الخميس بطرابلس قرعة مباريات مرحلة ذهاب الدوري
الرباعي (دوري التتويج) وتفادي الهبوط من مسابقة الدوري الممتاز لكرة
القدم 2017-2018، والتي ستنطلق أولى منافساتها يوم 11 مايو الجاري. وأسفرت مباريات فرق الدوري الرباعي (دوري التتويج ) حسب الجدول التالي:.
* الأسبوع الأول.
-الاتحاد × الأهلي بنغازي .. بملعب الاتحاد.
- النصر × الأهلي طرابلس .. بملعب النصر.
* الأسبوع الثاني .
- الاتحاد × الأهلي طرابلس .. بملعب الأهلي طرابلس.
- الأهلي بنغازي × النصر .. بملعب الأهلي بنغازي.
* الأسبوع الثالث .
- الاتحاد × النصر .. بملعب الاتحاد.
- الأهلي طرابلس × الأهلي بنغازي .. بملعب الأهلي بنغازي.
وأسفرت مباريات فرق تفادي الهبوط حسب الجدول التالي:.
* الأسبوع الأول.
- نجوم اجدابيا × رفيق .. بملعب نجوم اجدابيا.
- الترسانة × النجمة .. بملعب الترسانة.
* الأسبوع الثاني .
- نجوم اجدابيا × النجمة .. بملعب النجمة.
- رفيق × الترسانة .. بملعب رفيق.
* الأسبوع الثالث .
- نجوم اجدابيا × الترسانة .. بملعب نجوم احدابيا.
- النجمة × رفيق .. بملعب رفيق.
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