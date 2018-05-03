جدول مباريات الدوري الرباعي وتفادي الهبوط من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.





طرابلس 03 مايو 2018 (وال)- أجرت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد العام

لكرة القدم مساء اليوم الخميس بطرابلس قرعة مباريات مرحلة ذهاب الدوري

الرباعي (دوري التتويج) وتفادي الهبوط من مسابقة الدوري الممتاز لكرة

القدم 2017-2018، والتي ستنطلق أولى منافساتها يوم 11 مايو الجاري. وأسفرت مباريات فرق الدوري الرباعي (دوري التتويج ) حسب الجدول التالي:.

* الأسبوع الأول.

-الاتحاد × الأهلي بنغازي .. بملعب الاتحاد.

- النصر × الأهلي طرابلس .. بملعب النصر.

* الأسبوع الثاني .

- الاتحاد × الأهلي طرابلس .. بملعب الأهلي طرابلس.

- الأهلي بنغازي × النصر .. بملعب الأهلي بنغازي.

* الأسبوع الثالث .

- الاتحاد × النصر .. بملعب الاتحاد.

- الأهلي طرابلس × الأهلي بنغازي .. بملعب الأهلي بنغازي.

وأسفرت مباريات فرق تفادي الهبوط حسب الجدول التالي:.

* الأسبوع الأول.

- نجوم اجدابيا × رفيق .. بملعب نجوم اجدابيا.

- الترسانة × النجمة .. بملعب الترسانة.

* الأسبوع الثاني .

- نجوم اجدابيا × النجمة .. بملعب النجمة.

- رفيق × الترسانة .. بملعب رفيق.

* الأسبوع الثالث .

- نجوم اجدابيا × الترسانة .. بملعب نجوم احدابيا.

- النجمة × رفيق .. بملعب رفيق.

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