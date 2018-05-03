جدول مباريات الدوري الرباعي وتفادي الهبوط من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.الخميس ، 03-05-2018 - 22:16:00



طرابلس 03 مايو 2018 (وال)- أجرت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد العام
لكرة القدم مساء اليوم الخميس بطرابلس قرعة مباريات مرحلة ذهاب الدوري
الرباعي (دوري التتويج) وتفادي الهبوط من مسابقة الدوري الممتاز لكرة
القدم 2017-2018، والتي ستنطلق أولى منافساتها يوم 11 مايو الجاري. وأسفرت مباريات فرق الدوري الرباعي (دوري التتويج ) حسب الجدول التالي:.
* الأسبوع الأول.
-الاتحاد × الأهلي بنغازي .. بملعب الاتحاد.
- النصر × الأهلي طرابلس .. بملعب النصر.
* الأسبوع الثاني .
- الاتحاد × الأهلي طرابلس .. بملعب الأهلي طرابلس.
- الأهلي بنغازي × النصر .. بملعب الأهلي بنغازي.
* الأسبوع الثالث .
- الاتحاد × النصر .. بملعب الاتحاد.
- الأهلي طرابلس × الأهلي بنغازي .. بملعب الأهلي بنغازي.
وأسفرت مباريات فرق تفادي الهبوط حسب الجدول التالي:.
* الأسبوع الأول.
- نجوم اجدابيا × رفيق .. بملعب نجوم اجدابيا.
- الترسانة × النجمة .. بملعب الترسانة.
* الأسبوع الثاني .
- نجوم اجدابيا × النجمة .. بملعب النجمة.
- رفيق × الترسانة .. بملعب رفيق.
* الأسبوع الثالث .
- نجوم اجدابيا × الترسانة .. بملعب نجوم احدابيا.
- النجمة × رفيق .. بملعب رفيق.
...(وال)...

الأكثر قراءة في وال

نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .
انعقاد المؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء .
جامعة الدول العربية تطالب بتعزيز دور المنظمات المدنية لتحقيق التنمية القاهرة 19 ابريل 2018 (وال)- طالبت جامعة الدول العربية بإشراك منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، في كافة المجالات التنموية وتذليل العقبات التي تواجه إنشاءها وتأسيسها

الأكثر قراءة في الأخبار الرياضية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا