تأجيل موعد انطلاق منافسات بطولة كأس ليبيا للكرة الطائرة 2018.





طرابلس 03 مايو 2018 (وال)- أجلت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد العام

للكرة الطائرة موعد انطلاق منافسات بطولة كأس ليبيا للموسم الرياضي 2018،

والذي كان مقررا يوم غد الجمعة بالقاعة الكبرى للألعاب بالمدينة الرياضية

بطرابلس.

وحددت اللجنة يوم السبت القادم الـ 5 من مايو الجاري موعدا لانطلاق

منافسات اليوم الأول بلقاء يجمع فريق الأهلي طرابلس مع فريق الأهلي

بنغازي، على تمام الساعة 02:30 مساء.

وتتواصل يوم الأحد منافسات بطولة الكأس بلقاء يجمع الخاسر من مباراة

(الأهلي طرابلس × الأهلي بنغازي) مع السويحلي، على تمام الساعة 02:30

مساء .

وتختتم منافسات البطولة يوم الاثنين بلقاء الفائز من مباراة (الأهلي

طرابلس × الأهلي بنغازي) مع السويحلي، على تمام الساعة 02:30 مساء .

وجاء هذا التأجيل بناء على خطاب مديرية أمن طرابلس إلى رئيس هيئة

الشباب الرياضة أمس الأربعاء بشأن تعليق كافة المناشط الرياضية داخل

العاصمة طرابلس لمدة ثلاثة أيام، وذلك عقب التفجير الإرهابي الذي طال

المفوضية العليا للانتخابات.

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