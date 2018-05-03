منتخبنا الوطني يتوج بذهبية وفضية الدورة الدولية للكرة الطائرة الشاطئية بالجزائر.





طرابلس 03 مايو 2018 (وال)- توج منتخبنا الوطني (B وA) بذهبية وفضية

الدورة الدولية للكرة الطائرة الشاطئية 2018، التي اختتمت منافساتها أمس

الأربعاء على شاطئ ولاية غرداية الجزائرية.

وجاء تتويج منتخبنا الوطني A بذهبية البطولة عن طريق الثنائي (سلطان

الهوش وطارق أبوالسعود) بعد حصولهما على المركز الأول، بينما توج منتخبنا

الوطني B بفضية البطولة عن طريق الثنائي (رواد رويحة وعبد الرحمن

أبوزريبة) بعد حصولهما على المركز الثاني.

الجدير بالذكر أن منافسات البطولة انطلقت يوم 28 أبريل الماضي وتواصلت

على مدى خمسة أيام، بمشاركة خمس دول هي ليبيا والمغرب وتونس وفلسطين

والجزائر (البلد المستضيف).

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