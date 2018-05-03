المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية يستأنف نشاطه بدورة تدريبية حول ادارة الهجرة .

طرابلس 3 مايو 2018 (وال) - استأنف المعهد الدبوماسي لبناء القدرات بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الاربعاء نشاطه التدريبي باقامة دورة تدريبية حول التعريف بادارة الهجرة .

وحسب المكتب الاعلامي بوزارة الخارجية يقيم المعهد الدورة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة I0M .

وينتظم في الدورة متدربين من مصلحة الجوازات ووزارة الصحة والخارجية يتلقون خلالها معلومات حول الاسباب الرئيسية للهجرة وتبعاتها والسياسات التشريعية الخاصة بالهجرة وحقوق وواجبات المهاجرين .

كما تتناول الدورة ظاهرة الاتجار وتهريب البشر وسلطات الدولة ومسؤولياتها والتعاون الدولي والاقليمي في هذا المجال وكذلك عمليات الاجلاء الانساني للمهاجرين .

وعبر سعيد الاسود مدير المعهد الدبلوماسي عن شكره وتقديره لكل الذين اسهموا في الاعداد لهذه الدورة الهامة ،مشيدا بما تقوم به المنظمة الدولية للهجرة من جهود لمكافحة الهجرة غير الشرعية وادارتها في ليبيا .

وتمنى الاسود لكل المشاركين في الدورة التوفيق ،مشيرا الى ان المعهد سيقوم بكل المهام المسندة اليه بعد استئناف عمله هذا العام .

(وال)

